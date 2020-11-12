Порядка 100 точек общепита открылись в Подмосковье с начала года

100 точек общественного питания открылись на территории Подмосковья с начала года, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его цитирует РИАМО в четверг, 12 ноября.

Таким образом прирост посадочных мест составил более 3,3 тысячи единиц, уточнил он.

«Это говорит о том, что инвестиционный климат Московской области привлекательный и стабильный. Несмотря на пандемию короновируса, в регионе активно развивается сфера общественного питания», — сказал Разин.

По его словам, каждое новое открытое предприятие приносит новый инвестиции, а также рабочие места.

По итогам девяти месяцев обеспеченность населения региона предприятиями общественного питания составила 40,6 посадочного места на одну тысячу человек, говорится в сообщении.

Губернатор Андрей Воробьев неоднократно говорил о важности привлечения инвестиций. По его словам, особенно это важно в период действия ограничений, связанных с пандемией коронавируса.