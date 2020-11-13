Вора в законе Гелу Кардаву уличили в позорящем статус занятии на зоне

Вор в законе 38-летний Миндия Горадзе (Лавасоглы), находящийся в местах заключения в Белоруссии, заявил о позорном поведении на зоне бывшего главы «мингрельского» клана Гелы Кардавы. Об этом сообщает «Прайм Крайм».

По данным издания, Миндия отправил заявление на волю другим уважаемым ворам, в котором раскрыл подробности отсидки Гелы в белорусской колонии. Так, его уличили в том, что он подписал бумагу о сотрудничестве с администрацией, а также об отказе от воровских традиций в присутствии других осужденных.

Более того, Гела регулярно брал в руки веник и тряпку для уборки помещений. Его, «позорящего своих собратьев», пытались вразумить зэки еще на начальной стадии «морального падения», но он, несмотря на узнаваемую внешность, врал, что «он не Гела, а Гия; а Гела якобы сидит в изоляторе».

Лагерная администрация ставила Гелу, отличившегося хорошим поведением, в пример другим заключенным. Ему разрешили выйти на свободу по амнистии на 16 месяцев раньше срока.

Миндия порекомендовал другим ворам держаться подальше от Гелы, который прошел весь ритуал «ссучивания», и пообещал тому прочистить «дымоход» метлой, которой он подметал.

При этом Миндия ведет себя как настоящий вор: он избил сокамерника сразу после водворения в изолятор временного содержания, а прибыв в СИЗО, заявил о своем статусе.