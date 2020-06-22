Освобожденного из подземной тюрьмы вора в законе Лавасоглы снова задержали

В Минске задержали освобожденного из турецкой подземной тюрьмы авторитета Миндию Горадзе, более известного в криминальной среде, как вор в законе Лавасоглы Батумский. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщает «ПраймКрайм».

По данным издания, прилетевший из Турции после экстрадиции Горадзе, собирался отправиться в Киев, но белорусские пограничники задержали его при прохождении пограничного контроля, когда обнаружили, что он находится в межгосударственном розыске по запросу МВД Грузии. Авторитета поместили в изолятор временного содержания, в ожидание запроса от грузинской стороны.

В июле 2018 году суд города Кутаиси заочно приговорил Лавасоглы к 12 годам лишения свободы за пребывание в положении вора в законе, вымогательство и незаконное воспрепятствование журналистской деятельности. Он был объявлен в международный розыск.

25 октября 2018 года сообщалось, что автомобиль с Лавасоглы был задержан во время полицейского рейда в турецком городе Трабзон. При обыске машины турецкие полицейские обнаружили незарегистрированное огнестрельное оружие — пистолет и патроны. После этого родственники и сторонники Лавасоглы неоднократно проводили акции протеста, требуя от властей Грузии экстрадиции задержанного.Протестующие заявляли, что Миндию Горадзе заперли в подземной тюрьме на глубине четвертого этажа, что подорвало его здоровье.

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