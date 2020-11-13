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Умер «йоркширский потрошитель»

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Фото: Mike Walker / Alamy / Diomedia

В университетской больнице Северного Дарема в Великобритании скончался серийный убийца Питер Сатклифф, известный как «йоркширский потрошитель». Об этом сообщает Sky News.

Отбывавший пожизненное наказание за убийство 13 женщин и покушение на жизнь еще семи Сатклифф был доставлен в госпиталь после заражения коронавирусом. По информации издания, он отказался от лечения. Заключенный был тучным и имел проблемы со здоровьем, включая диабет и проблемы с сердцем. Сатклиффу было 74 года.

Одна из женщин, Марселла Клэкстон, которая выжила после нападения, призналась, что до сих пор страдает от последствий, хотя прошло уже 44 года. «У меня все еще возникают головные боли, приступы головокружения и потери сознания», — говорит она.

«Йоркширский потрошитель» начал нападать на женщин в конце 1960-х годов. Первое убийство Сатклифф совершил в 1975 году — его жертвой стала 28-летняя Виломена Маккен из города Лидс. Пытаясь уйти от ответственности, он заявлял, что им управляют некие голоса, которые призывали убивать проституток.

В 2008 году стало известно, что Сатклифф пытался оспорить пожизненное заключение.

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