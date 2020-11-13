Девушка год притворялась студенткой Оксфорда из страха перед строгими родителями

Жительница Великобритании не сдала вступительные экзамены и больше года делала вид, что учится в Оксфордском университете. Об этом сообщает издание The Mirror.

Продавщица одежды на торговой платформе Depop опубликовала в Instagram-аккаунте Depop Drama переписку с покупательницей, которая умоляла бесплатно отдать ей толстовку с логотипом Оксфордского университета.

В сообщении девушка, чье имя неизвестно, рассказала, что год назад провалила экзамены. Она боялась рассказать о неудаче строгим родителям, поэтому все это время притворялась, что является студенткой учебного заведения.

Девушка утверждает, что якобы потратила все деньги на учебники, которые настоящим студентам выдают в библиотеке. Поэтому она попросила, чтобы ей подарили толстовку с логотипом Оксфорда.

«Прошел год, а они все еще думают, что я хожу в университет. Я думаю, эта кофта добавит убедительности моей истории. Я знаю, что это нахальная просьба — отдать мне его бесплатно, но я на мели, потому что все деньги ушли на книги. Поможете девушке?» — говорилось в сообщении.

Публикацию в Depop Drama лайкнули 22 тысячи человек, сотни пользователей дали свои советы в комментариях. «Если бы она вложила в обучение все силы, которые потратила на ложь, она бы поступила в Оксфорд», — написал один из них.

«А еще не могли бы вы притвориться ректором и сказать моей маме по телефону, что я хорошо учусь?» — пошутил другой пользователь. Третий язвительно заметил: «Не отправлю вам свитер, но пришлю мыло, чтобы вы смогли отмыться».

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