Усэйн Болт назвал фаворита в своем забеге с Роналду

Восьмикратный олимпийский чемпион по бегу Усэйн Болт назвал фаворита в гипотетическом забеге с форвардом «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Об этом сообщает Marca.

По словам ямайца, португалец для него — суперспортсмен, который до сих пор сохраняет активность. Именно поэтому, по мнению спринтера, прямо сейчас футболист легко бы его обогнал. Кроме того, Болт восхитился трудолюбием Роналду.

Болт завершил карьеру летом 2017-го. После этого у него были попытки играть в профессиональный футбол. В январе 2019-го он заявил, что окончательно уходит из спорта.

Усэйн Болт — восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира по бегу на спринтерские дистанции. Он также является действующим рекордсменом планеты в беге на дистанции 100 метров (9,58 секунды) и 200 метров (19,19 секунды).

Роналду в нынешнем сезоне провел пять матчей в составе «Ювентуса» во всех турнирах. В активе 35-летнего форварда шесть забитых мячей и две голевые передачи.