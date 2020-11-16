В Ингушетии расстреляли мужчину из кровной мести

В Ингушетии местного жителя расстреляли неизвестные. Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По его словам, преступление совершено утром 16 ноября на улице Комсомольская в Сунже. Мужчина погиб на месте, а стрелявшие в него скрылись на автомобиле ВАЗ серебристого цвета, уточняет источник «Интерфакса». В Ингушетии объявлен план «Перехват».

По предварительным данным, убийство совершено из кровной мести. Погибший — Ислам Полонкоев, в течение нескольких лет проработавший в ингушском управлении Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, а затем попавший под сокращение. Он, возможно, участвовал в межтейповом конфликте, вспыхнувшем 30 декабря 2019 года. На территории местного авторынка представители двух тейпов устроили перестрелку из-за земельного спора, касающегося родовых башен в селении Пялинг. Тогда были ранены семь человек, один из них умер — Асламбек Евлоев. Полонкоев был задержан по подозрению в его убийстве, но вскоре его отпустили в связи с отсутствием доказательств. По предварительным данным, родственники погибшего решили отомстить Полонкоеву.