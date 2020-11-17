Новый животноводческий комплекс запустят в Подмосковье

Новый животноводческий комплекс запустят в Пушкинском округе 19 ноября, ферма рассчитана на содержание 260 голов крупного рогатого скота, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его слова приводятся на сайте областного правительства во вторник, 17 ноября.

«Общий объем инвестиций, вложенный в новую ферму, составил 242 миллиона рублей. Деньги потрачены на реконструкцию помещений, установку четырех роботов, приобретение машин и оборудования, а также на закупку основного поголовья стада», — рассказал Разин.

В июне министр сообщил, что Подмосковье занимает первое место по экспорту молочной продукции среди регионов. За первый квартал 2020 года из региона было экспортировано молочной продукции на 26,7 миллиона долларов.

Разин напомнил, что Московская область второй год подряд занимает лидирующие позиции на рынке экспорта молочной продукции. Основными направлениями стали рынки СНГ и США, уточнил он.