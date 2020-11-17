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Власти Подмосковья рассказали об организации дистанционного обучения

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Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Шесть вузов и 49 колледжей, подведомственных министерству образования Подмосковья, перешли на дистанционное обучение. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

Министр образования региона Ирина Каклюгина отметила, что обучение на дому в период пандемии более актуально для студентов, чем для школьников, поскольку последние обычно не используют общественный транспорт.

«В колледжах организовано дистанционное обучение на платформе "Цифровой колледж", а в вузах — на собственных платформах», — уточнила Каклюгина.

Школы и детские сады в Подмосковье продолжают работать в штатном режиме.

За последние сутки в регионе выявлено 839 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии этот диагноз подтвердился у 98 306 жителей.

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