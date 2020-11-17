Охранник без причины избил россиянина в парфюмерном магазине и попал на видео

Охранник московского торгового центра «Аэропорт» принял покупателя за вора и без причины избил его. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «360tv.ru».

На кадрах видно, что молодой человек стоит около витрины с духами в магазине, внезапно к нему подбегает охранник и бьет по лицу. Покупатель падает, в его руках в этот момент был тестер духов.

Ранее в Приморском районе Санкт-Петербурга кассир «Дикси» канцелярским ножом изрезал покупателя, которого он заподозрил в краже продуктов. Сотрудница магазина утверждала, что покупатель первым пытался ударить кассира ножом, но тот отобрал у него канцелярский прибор.

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