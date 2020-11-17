Названа цена самой дешевой студии Москвы

Самая дешевая студия на первичном рынке Москвы продается по цене в 3,7 миллиона рублей. Площадь объекта равняется 27 квадратным метрам. Его сдадут в начале 2022 года. Об этом говорится в материале агентства недвижимости «Объединенная группа риелторских компаний» (АН «ОГРК»), поступившего в распоряжение «Ленты.ру».

В качестве самого бюджетного варианта на вторичном рынке эксперты назвали недвижимость за 4,2 миллиона рублей. Такой лот площадью 29 квадратных метров продается в Новомосковском округе столицы. По словам специалистов, «вторичку» чаще всего приобретают с ремонтом, стремясь заехать как можно быстрее.

В октябре количество запросов на покупку студий выросло на 16,2 процента по сравнению с прошлым месяцем. Такой всплеск интереса к данному формату привел к тому, что число обращений оказалось рекордным за два года. Также с января по октябрь 2020 года данный показатель увеличился на 22,14 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

Ранее сообщалось, что у москвичей наибольшей популярностью пользуются студии и «однушки» с хорошей транспортной обеспеченностью, наличием развитой социальной и торговой инфраструктуры. Также покупателей привлекает жилье в домах, построенных от двух до семи лет назад.

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