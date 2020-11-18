Компания из США захотела заменить куриные яйца по всему миру искусственными

Компания из США Eat Just захотела заменить куриные яйца по всему миру искусственными, продаваемыми в жидком виде, пишет South China Morning Post.

Eat Just была основа в 2011 году и базируется в калифорнийском Сан-Франциско. Компания успела привлечь финансирование от нескольких крупных фондов, в числе которых сингапурский Temasek, а также от известного гонконгского венчурного инвестора Ли Кашина. Их вложения позволили Eat Just получить статус «единорога» — так называют компании, чья рыночная стоимость превышает миллиард долларов.

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В октябре Eat Just объявила, что собирается привлечь на рынке капитала 200 миллионов долларов, продав часть акций. Если сделка состоится, капитализация компании достигнет двух миллиардов долларов. Средства пойдут в том числе на строительство в одной из азиатских стран завода по производству искусственного белка стоимостью 120 миллионов долларов.

Искусственный заменитель яйца, продаваемый в жидком виде под брендом Just Egg, является наиболее нашумевшим продуктом компании. По словам соучредителя и главы Eat Just Джоша Тетрика, руководство надеется, что в скором будущем яйца растительного происхождения станут популярны не только у вегетарианцев, но и у всех людей, заботящихся о здоровье.

Наибольший потенциал Тетрик видит на азиатском рынке, поскольку жители стран из этой части света активнее других интересуются здоровым питанием. На данный момент на страны Азии приходится около 64 процентов мирового рынка куриных яиц, который в прошлом году оценивался в 200,8 миллиарда долларов. Также Eat Just выпускает заменитель майонеза, продающийся во всех крупных торговых сетях США.

На родине Eat Just так же наблюдается рост спроса на заменители традиционных продуктов питания растительного происхождения. В прошлом году локальный рынок вырос на 11 процентов — до пяти миллиардов долларов, во многом благодаря производителям искусственного мяса Beyond Meat и Food Impossible.