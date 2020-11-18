Логотип лондонского метро изменили ради игровой приставки

Известный логотип лондонского метро в виде красного круга с синей полосой изменили на станции Oxford Circus ради рекламной кампании новой игровой приставки Sony PlayStation 5, запуск которой запланирован в Великобритании на 19 ноября 2020 года. Снимками обновленных знаков поделился пользователь Twitter с ником CianOMahony.

Знаки поменяли на трех столбах, каждый из которых стал соответствовать одной из иконок на контроллере приставки. Так, около станции появились зеленый треугольник, фиолетовый квадрат и синий «крестик», но остался и традиционный для метрополитена Лондона красный круг — такой знак тоже присутствует на контроллере. Установленные иконки стали символизировать функции кнопок, с помощью которых можно играть на приставке.

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Пользователи сети обсудили событие в комментариях под публикацией. Многие из них оценили идею, но не сразу поверили, что логотипы настоящие. Другие назвали задумку «крутой» и рассказали друг другу, чего ждут от новой приставки. Однако были и те, кто не понял суть происходящего и попросил пользователей объяснить появление нового дизайна.

Как сообщает Mirror, новая консоль уже поступила в продажу в США, Японии, Канаде, Мексике, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее. Перед ее запуском в Великобритании представитель Sony предупредил, что они не будут продавать приставку в местных магазинах, и попросил игроков не устраивать очередей и не устанавливать около торговых точек палатки.

В октябре 2020 года в Лондоне пропала скульптура Бабы-яги, которая была установлена в районе Найтсбридж в 2018 году. Спустя несколько лет ее решили переместить в более оживленный район, чтобы привлечь туристов, но из-за пандемии коронавируса временно убрали на склад компании Safestore. Вскоре оказалось, что сотрудники выставили объект на аукцион. Тогда представитель посвященного Бабе-яге арт-проекта написал в полицию заявление о пропаже.

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