Девушка отрезала не понравившуюся ей ногу

Жительница немецкого города Дуйсбург считает ампутацию непонравившейся ноги лучшим решением в своей жизни. Об этом пишет издание Daily Mirror.

В 12 лет у Лизы Шеер (Lisa Scheer) нашли рак костей, поразивший ее правую ногу. После удаления опухоли и двухлетней химиотерапии болезнь отступила, однако поврежденная нога так и осталась тонкой и слабой. Девушка старалась прятать ее от других и 14 лет ходила с тростью.

«Я ненавидела свою ногу, — признается она. — У меня была депрессия от ее вида и от боли, которую она причиняла. Я хотела что-то изменить, но врачи снова и снова повторяли мне, что тут ничего не поделать».

После общения с людьми, которые потеряли конечности, Шеер задумалась об ампутации. Родственники и друзья пытались ее разубедить, но она настояла на своем. По просьбе девушки ее нога была отрезана выше колена. Операция решила ее проблемы с депрессией и хроническими болями. «Я не лишилась ноги, а обрела новую жизнь», — считает она.

В 2018 году сообщалось, что американская модель Лорен Вассер, несколько лет назад лишившаяся ноги из-за инфекции, попавшей в организм через гигиенический тампон, пережила ампутацию второй ноги. На тампоне оказался стафилококк, который вызвал у нее инфекционно-токсический шок.