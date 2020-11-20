В США рассказали о похищении племянника Ким Чен Ына сотрудниками ЦРУ

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США похитило семью покойного сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына после того, как он был убит в Малайзии в 2017 году. Об этом сообщается в статье The New Yorker.

Автор публикации, корейская писательница Сукхи Ким рассказала, что семья покойного Ким Чен Нама — его жена, дочь и сын — после убийства главы семейства связалась с помогающей перебежчикам группировкой «Гражданской обороны Чхоллимы» (позже переименована в «Свободный Чосон» — прим. «Ленты.ру»), и попросила о помощи. Активисты успели разработать план по предоставлению убежища родственникам лидера КНДР, однако в ситуацию вмешалось ЦРУ. Писательница уточнила, что детали произошедшего ей поведал один из лидеров группировки, Адриан Хон Чан.

По его словам, получив просьбу о помощи от племянника главы КНДР Ким Хан Соля, он отправил одного из членов организации в тайваньский аэропорт, где тот встретился с юношей и его семьей. Встретившись, они разместились в двух комнатах, находящихся в зале ожидания, а Хон Чан начал вести переговоры с разными странами, решая вопрос о предоставлении убежища. В конечном итоге было решено, что семья поедет в Нидерланды, однако улететь первым же рейсом не вышло: сотрудники воздушной гавани отказались пускать корейцев на борт, и Хон Чан предположил, что персонал аэропорта осведомлен о происходящем.

Пока активисты пытались решить вопросы с билетами и администрацией аэропорта, семья продолжала ждать в зале ожидания. В какой-то момент приехали двое мужчин, которые представились сотрудниками ЦРУ. Один из незнакомцев пообещал, что будет сопровождать семейство во время полета. Однако в голландском аэропорту Схипхол семья так и не появилась.

Писательница Сукхи Ким отметила, что несколько источников в беседе с ней подтвердили, что ЦРУ «перехватило» Ким Хан Соля и его семью. В настоящий момент местонахождение корейской семьи неизвестно.

Ким Чен Нам — брат Ким Чен Ына по отцу, не был в КНДР с 2001 года. Он был убит 13 февраля 2017 года в аэропорту Куала-Лумпура. Из столицы Малайзии он собирался вылететь в Макао к своей семье.

Личность упомянутого Андриана Хон Чана в прошлом уже привлекала внимание журналистов. В частности, его имя фигурировало в процессе установления обстоятельств нападения на посольство КНДР в Испании в феврале 2019 года.

Сообщалось, что ответственность за инцидент на себя взяла группировка «Гражданская оборона Чхоллимы». Появлялась информация, что к ее деятельности может быть причастен племянник лидера Северной Кореи. При этом власти Испании не исключали причастности ЦРУ к нападению.