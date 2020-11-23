Россиянин стал лучшим вратарем НХЛ

Россиянин Андрей Василевский, представляющий клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг», стал лучшим вратарем Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

Второе место занял голкипер «Бостон Брюинс» Туукка Раск, а замкнул тройку лидеров Коннор Хеллибак из «Виннипег Джетс». Также в топ-10 лучших попал россиянин Антон Худобин, выступающий за «Даллас Старс».

В этом сезоне Василевский выиграл Кубок Стэнли в составе «Тампы». В финальной серии команда обыграла «Даллас» со счетом 4-2. Кроме того, 26-летний голкипер установил рекорд НХЛ по числу побед в одном розыгрыше плей-офф.

Василевский играет за «Тампу» с 2014 года. В составе сборной России вратарь становился чемпионом мира.

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