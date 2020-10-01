Ургант поставил в один ряд победу сына Плющенко и завоевание Кубка Стэнли

Телеведущий Иван Ургант поставил в один ряд победу Александра Плющенко, сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, на детском турнире по фигурному катанию и завоевание Кубка Стэнли российскими игроками клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг». Выпуск программы «Вечерний Ургант» появился на YouTube.

«Вчера состоялись две громкие и важнейшие победы на льду. Российские хоккеисты в составе российской команды "Тампа-Бэй" выиграли Кубок Стэнли. Но главная победа другая: Гном Гномыч (прозвище Плющенко-младшего — прим. «Ленты.ру») выиграл турнир, посвященный 50-летнему юбилею "Самбо-70"!» — заявил ведущий.

Ургант в шутку указал на схожесть этих достижений. «И хоккеисты, и Гном Гномыч по традиции перед соревнованиями не брились!» — отметил он.

29 сентября в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли «Тампа» победила «Даллас Старс» и завоевала трофей. В составе победителей оказались четыре россиянина: Никита Кучеров, Андрей Василевский, Михаил Сергачев и Александр Волков.

Также 29 сентября семилетний сын Плющенко выиграл турнир, посвященный юбилею спортивной школы «Самбо-70». В ней находится отделение «Хрустальный», где тренируется группа Этери Тутберидзе.

Александр Плющенко — сын фигуриста в браке с продюсером Яной Рудковской. Он занимается фигурным катанием и регулярно выступает в ледовых шоу, а также имеет несколько рекламных контрактов и зарабатывает 12 миллионов рублей в год.