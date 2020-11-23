«Бавария» подготовила подарок выигравшему Итоговый турнир ATP Медведеву

Немецкий футбольный клуб «Бавария» подготовил подарок для россиянина Даниила Медведева, выигравшего Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщается в Twitter-аккаунте команды.

Баварцы нанесли на фирменную футболку клуба фамилию Медведева и номер «1». В публикации отмечается, что майка будет ждать россиянина в Мюнхене. Известно, что российский теннисист давно болеет за «Баварию».

22 ноября Медведев обыграл австрийца Доминика Тима в финале Итогового турнира ATP. Встреча завершилась со счетом 4:6, 7:6, 6:4. После победы спортсмен заявил, что впереди у него много работы, но в данный момент он планирует отдохнуть.

Медведев стал первым россиянином, выигравшим турнир, за 11 лет. Он занимает четвертую строчку в рейтинге ATP. Спортсмен является одним из трех представителей России, которому удалось пробиться в финал турнира «Большого шлема» в одиночном разряде. До него это делали Марат Сафин и Евгений Кафельников.