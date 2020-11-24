Дикий кабан украл у велосипедистки слойки и попал на видео

Дикий кабан на острове Пула-Убин в Сингапуре украл слойки с карри из корзины велосипеда туристки. На видео с животным обратило внимание издание Asia One.

В воскресенье, 22 ноября, Триша Юэн Тоу (Trisha Yuen Thow) опубликовала в соцсетях видеозапись с кабаном, который своровал слойки с карри, когда она с группой велосипедистов приехала в заповедник Чек Джава и парковалась.

На записи, которая стала вирусной в соцсетях, видно, как животное встало на задние лапы и роется в висящей на велосипеде женщины корзине. Туристка попыталась отгородиться от животного велосипедом, но зверя интересовала лишь еда.

Кабан разбросал несколько слоек с карри по земле и скрылся в густой листве, развеселив группу. «Поскольку это была не первая моя встреча с кабаном, я сохраняла спокойствие и использовала велосипед как преграду, не причиняя вреда животному», — написала Тоу. Она отметила, что кабан был голоден, но не агрессивен.

В результате произошедшего ни животное, ни люди не пострадали. После встречи с кабаном туристы убрали разбросанные слойки. Тоу предупредила посетителей заповедника, что лучше не брать с собой еду или хорошо упаковывать ее, чтобы запах не привлекал диких животных.

Дикие кабаны, которые обитают в Сингапуре, могут весить до 100 килограммов. Это сильные животные, которые могут сравнительно быстро бегать. Взрослые самцы способны нанести серьезные травмы, если нападут на человека.

Ранее сообщалось, что в китайском городе Нанкин, провинция Цзянсу, агрессивный кабан ворвался в кафе и устроил погром. На видеозаписи видно, как он повалил табуретку и помчался за прилавок, где стояла испуганная официантка.