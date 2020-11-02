Стокилограммовый агрессивный кабан ворвался в кафе и запрыгнул на прилавок

В китайском городе Нанкин, провинция Цзянсу, агрессивный кабан ворвался в кафе и устроил погром. На ролик с камер видеонаблюдения обратил внимание сайт 9News.

Инцидент произошел в четверг, 29 сентября, в одном из кафе, где подают чай с молоком. В заведение внезапно забежал кабан. Он повалил табуретку и помчался за прилавок, где стояла испуганная официантка.

Девушка быстро перебралась через стойку, чтобы избежать столкновения со стокилограммовым животным. Сам кабан также запрыгнул на прилавок, разбрасывая все на своем пути, после чего удалился из кафе.

Сообщается, что дикое животное еще некоторое время бегало по городу, пока его не усыпили с помощью дротиков с транквилизаторами и не поймали. Никто из жителей Нанкина не пострадал от встречи со зверем.

Ранее СМИ обратили внимание на видео, на котором дикий кабан выплыл из Балтийского моря в немецкой коммуне Бродерсби и посеял хаос на общественном пляже. Один из отдыхающих отмахнулся от животного, ударив его лопатой.