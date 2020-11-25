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Воробьев рассказал о создании в регионе научно-образовательного кластера

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Фото: Telegram-канал «Воробьев LIVE»

Научно-образовательный кластер создается в Долгопрудном на базе лицея имени Капицы, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Его цитирует РИАМО в среду, 25 ноября.

«В составе кластера будут работать: инновационная школа естественно-научного профиля, программы дополнительного и дистанционного образования, летний лагерь для школьников и детский технопарк», — сообщили в пресс-службе областного правительства.

Планируется, что начальную школу построят в 2022 году, а лабораторный корпус появится при лицее в 2023-м.

Ранее в среду стало известно, что губернатор возглавил попечительский совет «Физтех-лицея».

«Учащиеся лицея регулярно становятся победителями и призерами международных олимпиад», — отметил глава региона в своем Telegram-канале.

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