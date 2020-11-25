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Лидер Китая лично поздравил Байдена с победой на выборах

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Си Цзиньпин
Си Цзиньпин
Фото: Naohiko Hatta / AP

Лидер Китая Си Цзиньпин лично поздравил кандидата в президенты США Джо Байдена с избранием. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что Си Цзиньпин отправил Байдену телеграмму. В заявлении китайского лидера подчеркивается, что устойчивое развитие американо-китайских отношений соответствует интересам обеих стран. Вице-президент Китая Ван Цишань в свою очередь направил поздравления будущей коллеге Камале Харрис.

13 ноября МИД Китая поздравил Байдена с победой на выборах. До этого демократ получил поздравление с победой от папы римского Франциска. При этом президент России Владимир Путин не стал поздравлять Байдена, объяснив это тем, что «чисто формальные вещи» нужно делать в соответствии со сложившейся практикой и исходя из юридической стороны дела.

Байден провозгласил себя избранным президентом США 7 ноября — по разным подсчетам, он набрал от 273 до 290 голосов выборщиков при необходимых 270. Действующий лидер Дональд Трамп отметил, что его соперник поторопился назвать себя новым президентом.

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