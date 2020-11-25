В российском регионе создадут сотни «Точек роста» за три года

В Оренбургской области создадут 317 образовательных центров «Точка роста» к 2023 году. Об этом сообщается на портале «Будущее России. Национальные проекты».

В пресс-службе правительства региона уточнили, что на эти цели будет направлено более 500 миллионов рублей.

Современные лаборатории центров «позволят расширить возможности оренбургских школьников в освоении учебных предметов естественнонаучной и технологической направленностей, программ дополнительного образования, а также усовершенствуют процесс практической отработки учебного материала», уверены власти.

«Точки роста» открываются в рамках федерального проекта «Современная школа», входящего в нацпроект «Образование». В рамках проекта в российских школах будут внедряться новые методы и программы обучения, тогда как многие привычные форматы окончательно уйдут в прошлое. Так, к 2021 году будет полностью ликвидирована третья смена, а к концу 2024 года откроются первые 25 школ, построенные с привлечением частных инвестиций. По указу президента России Владимира Путина сроки всех нацпроектов продлены с 2024 года еще на шесть лет.