Дэвид Бекхэм прокомментировал смерть Марадоны

Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм в Instagram прокомментировал смерть бывшего игрока сборной Аргентины Диего Марадоны.

Бекхэм назвал день смерти Марадоны печальным для всего футбола и поблагодарил аргентинца за его величие. «Тот, кто играл со страстью, с душой и был не чем иным, как чистым гением... Я был так взволнован, когда встретил Диего», — написал спортсмен, прикрепив совместную фотографию.

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О смерти 60-летнего Марадоны стало известно 25 ноября. Смерть наступила в результате сердечного приступа. Последнее, что сказал аргентинец, было «Мне нехорошо». В начале ноября он перенес операцию на головном мозге.

Марадона известен своими выступлениями за «Барселону», «Наполи» и «Ньюэллс Олд Бойз». В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира в 1986 году. Марадона — лучший футболист XX века по мнению ФИФА.