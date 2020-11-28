Наука и техника
 
Последние новости
Спецслужбы США обвинили Израиль в убийстве иранского физика-ядерщика
Кудрин спрогнозировал спад российской экономики в 2020 году
Обновлены данные по зараженным коронавирусом в Москве 
Число заражений коронавирусом на Украине перевалило за 700 тысяч
Президент Армении отправился в Россию «с частным визитом»
В России упростили правила получения инвалидности
Появились подробности телефонного разговора врача Марадоны и диспетчера скорой
В США во время «черной пятницы» произошла стрельба в торговом центре
Иран пообещал отомстить за убийство физика-ядерщика
Новости партнеров
Прослушать новость

Украина показала «наступление» на Россию

Перейти в «Мою Ленту»
Видео: Генеральний штаб ЗСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) на своей странице в Facebook показал видео инструкторско-методических занятий, прошедших в ноябре на полигоне 235-го межвидового центра подготовки военных частей и подразделений «Широкий Лан» в Николаевской области. Другое видео с мероприятий, в ходе которых отрабатывалось наступлении на позиции условного противника, вероятно, России, доступно на YouTube.

Согласно данным Defence Express, в занятиях приняли участие, в частности, противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) FGM-148F Javelin и «Стугна-П», ударно-разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar TB2, бомбардировщики Су-24М и истребители Су-27, легкомоторные самолеты А-22 «Летучая лисица», а также системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и дроны-камикадзе.

Видео: Суспільне Миколаїв

Агентство отмечает, что соответствующие учения проходили в несколько этапов, на одном из которых «был отработан захват условного противника на позициях боевого охранения». «Подразделения ВСУ обстреливали врага из стрелкового оружия, огнеметов, ПТРК, артиллерии и бронетехники», — пишет Defence Express.

Согласно информации агентства, подготовка к учениям учитывала опыт армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе. «Цель — показать новые формы, методы, способы применения подразделений воинских частей различных родов войск. Вы сегодня видели здесь и авиацию воздушных сил, вы сегодня видели и беспилотную авиацию, вы видели и действия механизированной бригады, и, самое главное, что все это увязано в один замысел», — прокомментировал учения главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак.

В ноябре заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Константин Макиенко, комментируя итоги последнего конфликта в Нагорном Карабахе, в котором, по его мнению, Россия оказалась проигравшей стороной, заявил, что в настоящее время Вооруженные силы Украины располагают системами вооружений, которых нет у России, в частности противотанковыми ракетными комплексами третьего поколения и дронами-камикадзе.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
ПТРК Javelin та "Стугна-П", БПЛА Bayraktar TB2, система LaserTag й легкі літаки-камікадзе: як пройшли масштабні навчання на Ширлані (відео)
В России перечислили российских «убийц» турецких Bayraktar TB2
России после «проигрыша» в Карабахе предрекли «горькие сюрпризы» на Украине
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0326 октября

«Страна развивалась от одного кризиса к другому»

Что привело Россию к катастрофе 1917 года
05:1525 ноября

США устроили России «ракетный сюрприз» в Крыму

00:1025 ноября

ВВС США показали сброс с F-35 «достающей до Москвы» ядерной бомбы

20:4724 ноября

Названо повышающее риск осложнений от коронавируса заболевание

Наука и техника00:0116 октября

«Без радикальных перемен было не обойтись»

Кто остановил развал России и сделал ее великой державой
19:5924 ноября

Ученые определили рост Голиафа

19:2824 ноября

Названы лучшие игры 2020 года

18:2124 ноября

Раскрыта польза какао для здоровья

Наука и техника00:03 6 октября
1918 год. Военный лагерь в США. Перед отправкой в Европу американские солдаты полощут горло раствором соли с содой в качестве профилактики гриппа

«Утром человек был здоров, а к вечеру захлебывался кровью»

Как опасный вирус убил больше людей, чем две мировые войны
17:2324 ноября

Назван срок смерти iPhone SE

15:4724 ноября

Россия после Карабаха получит средство борьбы с беспилотниками НАТО

14:4424 ноября

Названо главное преимущество самого дорогого iPhone

Россия
«Мы можем рассчитывать только на себя и близких»
Россияне с диабетом бьют тревогу: как новая инициатива ФАС может изменить их жизнь
«Тяжело признать, что лечения нет»
Мировая медицина пока не может победить коронавирус. Что делать россиянам? Отвечает врач
«Происходит печальный процесс эволюционного отбора людей»
Как будет развиваться пандемия коронавируса и к чему надо готовиться? Отвечает вирусолог
Все материалы
Мир
Трамп назвал условие для прихода Байдена в Белый дом
В убийстве создателя ядерной программы Ирана нашли израильский след
Крещение кровью
Союзники США впервые признали казни мирных жителей в Афганистане. Элитный спецназ убивал даже детей
Россия выразила США протест из-за «Джона Маккейна»
Антивирус Конфуция
Вторая волна пандемии захлестнула мир, но обошла стороной азиатские страны. В чем секрет их успеха?
Появились кадры с места убийства одного из создателей ядерной программы Ирана
A visitor examines a Russian rocket-propelled grenade launcher RPG-29 during the Russia-Africa Economic Forum Exhibition on the sidelines of the Russia-Africa Summit and Economic Forum in the Black sea resort of Sochi, Russia, October 24, 2019. Sergei Chirikov/Pool via REUTERSБратья по оружию
Россия пытается восстановить влияние в Африке. Почему ее преследуют неудачи?
Все материалы
Бывший СССР
На Украине заявили о необходимости немедленного локдауна
«Я украинец второго сорта»
Вербовщик «Правого сектора» сидит в российской тюрьме. Что он думает о русофобии и Майдане?
Лукашенко заявил о готовности вместе с Россией противостоять США
Христиане идут
В Литве пришли к власти давние противники России. Теперь они готовы побороться за свободу Белоруссии
Парламент Азербайджана предложил исключить Францию из Минской группы
«Нам такое будущее не нужно»
Белорусские студенты и преподаватели — о молодежных протестах, репрессиях и эмиграции
Лукашенко заявил о желании иметь с Россией «не просто добрососедские отношения»
Все материалы
Экономика
Украина испугалась добывать газ из-за России
Новые методы борьбы с обналичкой в России оценили
Китай отомстил Австралии за Huawei
Правительство задумалось о снижении ставки по программе льготного кредитования
Все материалы
Силовые структуры
Стало известно о сорванных ФСБ планах авторитета Шишкана сбежать за границу
Задержанный следователями бывший замглавы ФСИН отказался признавать вину
«Прошу уничтожить меня как ошибку Бога»
Как судили Андрея Чикатило: процесс над главным маньяком СССР в документах из закрытых архивов
Бывший майор ФСБ избежал тюрьмы за хищение ковров на 6,5 миллиона рублей
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Труп пожилой россиянки нашли в закрытой после смертей пациентов клинике
«С бессмысленной жестокостью»
Как ловили Андрея Чикатило: поиски главного маньяка СССР в документах из закрытых архивов
Все материалы
Наука и техника
Раскрыта тайна древних наскальных рисунков
Сувенир из Дели
Загадочная смерть, армия и КГБ: как в СССР остановили эпидемию черной оспы
Назван лучший способ предотвратить болезни сердца
По секретным документам
Как агент КГБ держал в страхе весь мир. Call of Duty: Black Ops Cold War
Появились детали разработки российской вакцины от кори и коронавируса
Пора на выход
Sony выпустила PlayStation 5. Каким получилось новое поколение консолей и во что на ней играть?
Обнаружена неожиданная опасность для здоровья при работе на удаленке
Все материалы
Спорт
Журналист рассказал об умершем в бедности Марадоне
Партнерский материал
Миллиарды с одной ставки. Как выиграть деньги на бое Тайсона
Поражение Майка Тайсона принесло президенту США 2,5 миллиарда. Теперь разбогатеть могут россияне
В Аргентине начали расследование обстоятельств смерти Марадоны
Жозе МоуриньюУдержаться на вершине
Лидирующий «Тоттенхэм» бьется в лондонском дерби, а МЮ ждет тяжелый выезд — главные интриги тура АПЛ
В ОКР отреагировали на принятие «акта Родченкова»
Станислав Черчесов«Это просто стыд»
Черчесов дал скандальное интервью с матом за кадром. Он обвинил футболистов в разгроме от Сербии
Букмекерам Казахстана помогут справиться с последствиями нового закона
Все материалы
Культура
Ни конца, ни рая
«Ходячие мертвецы», «Симпсоны» и не только: какие сериалы пора было закончить задолго до финала
«Они вызывали ужасную смерть»
Какие существа живут в доме вместе с людьми и надо ли их бояться?
Ушко Песни из постели
Ушко, улыбочка, Шабаш: кто и как делает самую необычную музыку в России
Все материалы
Интернет и СМИ
Российскую телеведущую признали виновной в вымогательстве 80 миллионов рублей
«Их возможности безграничны»
Социальные сети имеют огромную власть над всем миром. Чем это опасно?
Ведущая «Пацанок» раскрыла самую сложную ситуацию на проекте за пять лет
«Они потеряли связь с реальностью»
 
Женщинам дали советы по соблазнению мужчин в супермаркетах
«На грани сучки и хорошей девочки»
Психолог учит управлять мужчинами и незаметно пускать газы. Ее советы набирают миллионы на YouTube
Обвинения в адрес уволенного ведущего «Битвы экстрасенсов» назвали местью
Все материалы
Ценности
Затравленная в школе 25-килограммовая девушка показала свои фото
Появилось фото принцессы Дианы в плавках на роскошной яхте из 90-х
Кит Флинт«Удовольствие от боли — порочно»
Защита от нечисти, БДСМ и проверка на прочность: зачем люди веками прокалывают разные части тела
Бывшая жена Джонни Деппа снялась без нижнего белья для модного журнала
Высланное любимым дешевым брендом россиян пальто рассмешило клиентку
«Детей нанимают из-за маленьких пальцев»
Бедняки, женщины и дети шьют одежду для модных брендов. Их работа похожа на концлагерь
Все материалы
Путешествия
«Он слишком хорош для этого мира!»
Одиночество, предательство и суицид: печальная история владельца самого популярного замка в Германии
«Боишься? Не бойся, я сам боюсь»
Человеческие кости, смертоносный ледник и древние обычаи: чем туристу заняться в Северной Осетии
«Здесь ощущают прилив сил и бодрости»
Президентский камень, мумии и обряды: зачем российскому туристу ехать в зимнюю Сибирь
Сад земных наслаждений
Голые женщины, высохшие озера и охота хищников: как люди видят мир с высоты птичьего полета
Все материалы
Из жизни
Женщина сбросила 68 килограммов и раскрыла секрет похудения
Диетолог назвала способный взбодрить утром фрукт
«Я хотел перемен и получил их»
Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
Фридайвер 20 минут плавал рядом с опаснейшим крокодилом и снял его на видео
«Холодными вечерами очень хочется куриный доширак»
История сибирячки, которая вышла замуж за англичанина и перебралась в Лондон
Мужчина обогатился на десятки миллионов рублей благодаря дождю
Форрест Фенн и его ларецСокровища или смерть
Поиски клада безумного миллионера погубили пять человек. Сокровища нашли, но загадок стало больше
Все материалы
Обновленный Volkswagen Tiguan для России: известна гамма моторов
Видео: военный «Тигр» становится гражданским — и его можно купить
Самый дорогой российский внедорожник ГАЗ «Тигр» за 10 миллионов — наш ответ Хаммеру
Идеальный 28-летний «Запорожец» продают по цене двух айфонов
Кинопогони всех времен, которые заставляют сердце биться чаще
Топ-20 фильмов, из-за которых учащается пульс. В буквальном смысле
В России начались продажи нового Land Rover Defender
О них все забыли: Subaru без раллийной харизмы и трех «пятерок»
Вспоминаем автомобили «Плеяд», которые незаслуженно вычеркнуты из коллективной памяти
Раскрыты сроки дебюта в России «упрощенной» версии Geely Tugella
Все материалы
Дом
Определена судьба квартиры Джигарханяна в центре Москвы
Склад грехов
Как американец завалил здание церкви хламом и прославился на весь мир
Солнечный угар
Квартиры в Сочи начали дешеветь. Стоит ли их покупать?
Ни в какие ворота
Россияне не хотят жить в обычных домах. Они строят себе жилища самых безумных форм
Все материалы
Нацпроекты
Всероссийская акция по сбору макулатуры для школьников продлится до 10 декабря
«В этой области мировая медицина зашла в тупик»
Зачем иностранцы приезжают лечиться в Россию?
В России до конца года отреставрируют 25 домов культуры
Не дышите
Россияне по всей стране дышат грязным воздухом. Как это исправить?
В Ленинградской области заработала Фабрика процессов
«Вот оно, счастье»
Стерхи, подвесные мосты и реликтовые леса: чем удивят россиян новые национальные парки?
Управление еще одним российским регионом цифровизировали
Все материалы