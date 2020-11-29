Названы самые популярные направления для путешествий по России

Самыми популярными авианаправлениями для путешествий в России осенью 2020 года стали Москва, Сочи и Санкт-Петербург. Об этом пишет Russia Today со ссылкой на исследование, которое провел портал OneTwoTrip.

Среди наиболее востребованных направлений для перелетов эксперты также назвали Симферополь, Краснодар, Махачкалу, Минеральные Воды, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Казань.

Самым популярными железнодорожными направлениями в России эксперты считают Москву, Санкт-Петербург и Краснодар. В топ также попали Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Сочи, Екатеринбург, Тюмень, Адлер и Казань.

Согласно результатам анализа рынка, в 2020 году поездки по России стали выгоднее по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена за билет на самолет в одну сторону в настоящее время составляет 4580 рублей. Это на 1380 рублей дешевле, чем годом ранее. Средняя цена за билет на поезд упала на 130 рублей, до 2240 рублей.

Ранее аналитики Туту.ру раскрыли самое популярное зарубежное авианаправление у россиян. Выяснилось, что чаще всего жители России летают в Минск. Стоимость перелета за последний год увеличилась на 71 процент, превысив 8 тысяч рублей.