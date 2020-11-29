В России умерли 459 пациентов с коронавирусом за сутки

В России за сутки умерли из-за коронавируса 459 пациентов. Днем ранее число летальных исходов составляло 510. Данные приводятся Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с инфекцией в воскресенье, 29 ноября.

В Москве скончались 72 человека, в Санкт-Петербурге — 62, в Московской области — 20. За весь период распространения инфекции в России зарегистрировано 39 527 летальных исходов. Заболели — 2 269 316 человек.

Ранее врач-инфекционист Мария Мясникова рассказала, что россиянам, зараженным коронавирусом и находящимся на домашнем лечении, необходимо обильное витаминизированное питье — не менее 2,5 литра в день. Она добавила, что при лечении от COVID-19 также следует больше лежать на животе, поскольку такая поза повышает показатель насыщения крови кислородом.