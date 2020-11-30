Медсестра сбросила 55 килограммов и дала совет желающим похудеть

Медсестра из американского города Спаркс, штат Невада, сбросила 55 килограммов за 18 месяцев и дала совет желающим похудеть. Она рассказала свою историю в журнале Runner’s World.

«Когда я закончила школу, я стала меньше двигаться и больше ела вредную пищу, — объясняет Сэнди Фонтес (Sandy Fontes). — В 19 лет я вышла замуж и за девять лет родила шестерых детей». К 30 годам она располнела до 128 килограммов. У женщины постоянно болели суставы, она страдала от апноэ во сне и нарушений пищеварения.

Когда у Фонтес диагностировали целиакию, ей пришлось отказаться от пищи с глютеном. Постепенно она пересмотрела всю свою диету, стала есть больше фруктов, овощей и качественного мяса. Женщина понимала, что ей необходима и физическая активность, однако мысль о походе в спортзал вызывала у нее панику. Тогда она решила заняться бегом по программе Couch-to-5K.

Ее первой целью было пробежать 400 метров. «Помню чувство гордости и успеха, когда в первый раз пробежала весь круг», — рассказывает Фунтес. Ей потребовалось полтора года, чтобы похудеть до 73 килограммов. После этого она продолжила бегать и правильно питаться, чтобы не располнеть снова.

Если кто-то хочет последовать по моим стопам, советую начинать с малого и простого. Не пытайтесь изменить все и сразу. Составьте список вещей, которые вы хотите сделать, будьте терпеливы и выполняйте их одну за другой Сэнди Фонтес медсестра

Ранее сообщалось, что жительница шотландского города Левен, весившая 165 килограммов, сбросила почти две трети веса и поделилась секретом похудения. Она изменила рацион и начала регулярно заниматься спортом.