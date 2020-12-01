Воробьев подарил юным хоккеистам из Красногорска коньки

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с олимпийским чемпионом Валерием Каменским посетил ледовую арену имени Петрова в Красногорске. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона во вторник, 1 декабря.

Губернатор поздравил юных хоккеистов с всероссийским днем хоккея и вручил им новые коньки.

«Великолепный вид спорта, который помогает понять жизнь. У меня тренер все время говорил — если хочешь увидеть человека, посмотри на него на льду. И одного периода хватит, чтобы понять, что это за человек», — сказал Воробьев.

На арене состоялась товарищеская игра между командой детских домов и командой «Хоккейная Академия им. В.В. Петрова».

Ледовая арена заработала летом в 2019 года, строительство объекта курировал глава региона. С просьбой о строительстве ледового дворца в 2016 году к президенту Владимиру Путину обратился двукратный олимпийский чемпион Владимир Петров.