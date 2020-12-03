Бывший соперник Нурмагомедова захотел нового боя с россиянином

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Рафаэль Дос Аньос считает себя самым опасным соперником для россиянина Хабиба Нурмагомедова в случае возвращения последнего в спорт. Об этом сообщает MMA Junkie.

Бывший соперник Нурмагомедова поставил себя выше Дастина Порье и Конора Макгрегора. «Меня Хабиб задушить не смог», — напомнил 36-летний бразилец. «Да, он победил меня, но я был ближе других к победе над Нурмагомедовым. Моя задача убрать его брата (Ислама Махачева, — прим. «Ленты.ру») и снова подраться с чемпионом», — заявил Дос Аньос.

Поединок с партнером Нурмагомедова Махачевым должен был состояться 24 октября на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Однако, россиянин снялся с поединка. В ноябре Дос Аньос подрался с Полом Фельдером и одержал победу.

Нурмагомедов и Дос Аньос провели бой в апреле 2014-го. Поединок продлился все три раунда и закончился победой россиянина судейским решением.

В активе Дос Аньоса 30 побед при 13 поражениях. Бразилец — бывший чемпион UFC в легком весе.

Нурмагомедов заявил об уходе из MMA после своей победы над Гейджи на турнире UFC 24 октября. Россиянин в третий раз защитил титул чемпиона организации в легком весе и добился 29-й победы в карьере.