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Путин назвал условие покорения любых вершин

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Алексей Никольский / ТАСС

Президент России Владимир Путин заявил, что покорить любые вершины можно, если никогда не сдаваться. Такое условие он назвал на встрече с общественными организациями людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает РИА Новости в четверг, 3 декабря.

Глава государства добавил, что одной из важнейших задач, стоящих перед властью, является создание возможностей для самореализации людей, в том числе с ограниченными возможностями. «Создать такие условия — это не задача, а обязанность», — подчеркнул Путин.

Российский лидер призвал глав регионов помогать инвалидам «не для галочки». В частности, он поручил обратить внимание на организацию безбарьерной среды.

«Внимательное отношение к интересам и нуждам людей с ограничениями по здоровью, маломобильных граждан в принципе должно быть абсолютно естественной нормой, темой, о которой даже и напоминать не нужно», — сказал он.

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