Раскрыта необходимая для отдыха в Турции сумма денег

Раскрыта необходимая сумма денег для самостоятельного отпуска в Турции без путевки и помощи туристического агента. Соответствующая информация появилась в блоге «Курорты Турции — ResortTurkey» на платформе «Яндекс.Дзен».

Авторы публикации отметили, что расчет суммы на отдых разбирался на примере цен в Стамбуле. Так, для большой компании или в одиночку в Турции можно арендовать виллу, которая обойдется примерно в тысячу евро (90 тысяч рублей) в месяц. Другой вариант — снять обычную квартиру, стоимость которой составит около 200 евро (18 тысяч рублей) в месяц.

Согласно источнику, для того чтобы посмотреть весь Стамбул и окрестности, проще всего взять напрокат машину. Автомобиль среднего класса будет стоить примерно 35 евро (3 тысячи рублей) в сутки. Если у туристов отсутствует навык вождения, или попросту нет желания садиться за руль, то можно арендовать велосипед, который обойдется в 15 евро (1,3 тысячи рублей) в сутки.

При этом, если готовить еду самостоятельно, а продукты покупать в супермаркете, то средний чек на одного человека составит примерно 40 евро (3,6 тысяч рублей) в неделю. Чашка кофе на вынос стоит 80 центов (60 рублей), чай — 40 центов (30 рублей).

На ужин в прибрежном ресторане придется потратить примерно 45 евро (четыре тысячи рублей) с человека, а в местной пиццерии — около семи евро (630 рублей).

В сентябре российская туристка, которая отправилась в отпуск в Турцию, рассказала, какую сумму необходимо брать с собой на отдых. Так, по словам путешественницы, она взяла с собой в поездку 280 долларов и даже не успела потратить все деньги. Туристка уточнила, что проживание в отеле без системы all-inclusive, перелет у нее были оплачены заранее через турагентство.