Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил лауреатов премии «Мы рядом», церемония награждения состоялась в онлайн-формате. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

«Вот мы впервые в таком формате проводим эту премию, которая стала традиционной. Седьмой раз мы поощряем, выделяем, говорим слова благодарности самым добрым, самым неравнодушным людям Подмосковья», — сказал он.

Воробьев выразил особую благодарность медицинским работникам, которые работают с «ковидными» пациентами.

Воробьев уточнил, что в этом году на участие в премии было подано 9210 заявок. Губернатор рассказал, что один из лауреатов, ординатор в НИИ скорой помощи им. Склифосовского Амрах Магеррамов вернулся в родной Орехово-Зуево, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом.

Также Воробьев поздравил Илью Оводова из Солнечногорска, разработавшего шрифт для слепых. Созданный им алгоритм распознает текст по фотографии, в том числе сделанной на мобильный телефон. Проект был представлен Владимиру Путину.

Губернаторскую премию в размере одного миллиона рублей получили 180 человек, всего было подано 9210 заявок.