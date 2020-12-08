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Песков рассказал о мыслях о завещании

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что задумывался о завещании после заражения коронавирусом. Его цитирует РИА Новости во вторник, 8 декабря.

По его словам, ощущения от болезни были очень странные в целом.

На вопрос о том, стал ли он писать завещание, пресс-секретарь российского лидера ответил: «Были такие мысли».

О положительном тесте Пескова на COVID-19 стало известно 12 мая, в тот же день он был госпитализирован. Коронавирусная инфекция также была выявлена у его супруги Татьяны Навки. Песков выписался из больницы 25 мая.

Описывая течение болезни, Песков рассказывал о необычных ощущениях. По его словам, он потерял вкус и не мог отличить клубнику от курицы.

С начала пандемии коронавирусом также заразились премьер-министр Михаил Мишустин, министр культуры Ольга Любимова и министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Все они уже выздоровели.

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