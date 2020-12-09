Команда «Формулы-1» осудила трогавшего подругу за грудь российского гонщика

Команда Haas, выступающая в «Формуле-1», осудила российского гонщика Никиту Мазепина за видео, на котором он трогает грудь подруги. Соответствующий пост доступен в Twitter-аккаунте команды.

Haas заявила, что не может оправдывать не только поведение Мазепина, но и то, что ролик появился в социальной сети. «Этот вопрос рассматривается внутри организации, и в настоящее время дополнительных комментариев дать нельзя», — говорится в сообщении.

Видео появилось в Instagram-аккаунте спортсмена, но вскоре оно было удалено. Девушка, участвующая в ролике, заявила, что они с Мазепиным друзья и все происходящее являлось шуткой. На портале Change.org уже появилась петиция с требованием лишить россиянина места в «Формуле-1» из-за его агрессивности на трассе, а также «сексуального хищничества» по отношению к женщинам.

Мазепин подписал контракт с Haas 1 декабря. Россиянин присоединится к команде со следующего сезона. Детали соглашения не сообщаются, однако отмечается, что оно долгосрочное. Его партнером по команде станет сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера Мик.