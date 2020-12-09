Российского гонщика захотели лишить «Формулы-1» из-за «сексуального хищничества»

Российского гонщика команды Haas Никиту Мазепина захотели лишить места в «Формуле-1». Соответствующая петиция появилась на портале Change.org.

Авторы петиции настаивают, что Мазепин слишком агрессивен на трассе, а также проявляет «сексуальное хищничество» по отношению к женщинам.

«Призываем к немедленным действиям со стороны Международной автомобильной федерации (FIA) и всех вовлеченных сторон», — говорится в тексте петиции. На момент написания заметки под ней подписались более пяти тысяч человек.

Под «сексуальным хищничеством», вероятно, имеется в виду попавший на видео инцидент, когда Мазепин в машине пристает к полуобнаженной девушке. Ролик появился в Instagram гонщика, позднее он был удален. Девушка заявила, что они со спортсменом друзья, и все, происходящее на видео, является шуткой. Haas пообещала разобраться в случившемся.

4 декабря гонщик ответил на попытки связать его попадание в «Формулу-1» с отцом, олигархом Дмитрием Мазепиным. Он заявил, что добился места в американской команде благодаря спортивным результатам и собирается дальше выполнять свою работу.

Мазепин подписал контракт с Haas 1 декабря. Россиянин присоединится к команде со следующего сезона. Детали соглашения не сообщаются, однако отмечается, что оно долгосрочное. Его партнером по команде станет сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера Мик.