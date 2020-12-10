Власти Подмосковья анонсировали меры против незаконной вырубки елок

Для охраны хвойных молодняков и лесных культур от незаконных рубок с 14 декабря в подмосковных лесах стартует операция «Елочка». Об этом сообщается на сайте областного правительства в четверг, 10 декабря.

В патрулировании лесов примут участие лесные инспекторы, правоохранители и общественники.

«В прошлом году в рамках операции "Елочка" лесные инспекторы выявили 17 фактов незаконной вырубки хвойных деревьев, нарушители срубили 34 дерева. Граждане были задержаны на месте преступления», — рассказала председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.

По ее словам, в целом последние годы наблюдается тенденция по снижению.

количества нарушений.

В первую очередь мы связываем это с эффективными профилактическими мерами и экологической пропагандой, проводимой сотрудниками лесничеств с населением на местах».

За незаконную рубку лесных насаждений гражданам грозит штраф до четырех тысяч рублей, юридические лица могут лишиться 300 тысяч рублей. Если нанесенный ущерб пять тысяч рублей, нарушителю грозит уголовная ответственность.