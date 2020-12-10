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В Баку начался парад победы

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Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Баку начался парад в честь победы в военном конфликте в Нагорном Карабахе, передает «Sputnik Азербайджан».

Участников парада поприветствовали президент Азербайджана Ильхам Алиев и турецкий лидер Реджеп Эрдоган, приехавший на мероприятие.

Турция направила на парад 2 783 своих военнослужащих. Цифра выбрана неслучайно: таковы официальные военные потери Азербайджана.

Всего в параде участвуют более 3 тысяч азербайджанских военных и порядка 150 единиц боевой техники.

9 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, вспыхнувших в конце сентября. Согласно документу, под контроль Баку перешли часть территорий, которые ранее контролировала армянская сторона. В регион вошли российские миротворцы.

Азербайджан оценил результаты войны как победу. В Армении начались массовые беспорядки с требованием отставки правительства.

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