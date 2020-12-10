Мир
 
Последние новости
Мишустин потребовал разобраться с ростом цен на продукты
Кремль рассказал о сдерживании цен на продукты в России
Мишустин поручил министрам «без воды» доложить о ситуации с ростом цен
Брак Пелагеи и хоккеиста Телегина официально расторгнут
Насильник из Tinder получил 17 лет тюрьмы
В Баку начался парад победы
ФСБ раскрыла аферу с падением на российского чиновника ящиков с яблоками
Российский врач объяснил природу «аллергии» на мандарины и шоколад
Американка пожила в московских подъездах и решила стать россиянкой 
Новости партнеров
Прослушать новость

Американец отрезал головы собственным детям

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Lee Celano / Reuters

Американец из штата Калифорния обезглавил двух своих детей и держал их трупы дома в течение пяти дней. Об этом сообщает Los Angeles Times.

По данным суда, убийство произошло в доме в городе Ланкастер в последние выходные ноября. 34-летний Морис Джуэл Тейлор (Maurice Jewel Taylor) отрезал головы двум старшим детям — 12-летнему Морису-младшему и 13-летней Малике. Их тела он показывал младшим сыновьям восьми и девяти лет, которых запирал в их комнатах без еды.

О произошедшем стало известно после того, как дом посетили спасатели: они проверяли, нет ли на месте утечки газа. Их вызвал постоянный клиент Тейлора — тот работал персональным тренером и перестал выходить с ним на связь.

Сообщается, что мать детей во время происшествия также находилась в доме, но ее не подозревают в соучастии в расправе. Отдельно указывается, что социальные службы к работе с семьей не привлекались, полицейских по этому адресу в последнее время никто не вызывал.

Тейлору предъявлены обвинения в убийстве и насилии над детьми. Ему грозит до 57 лет тюрьмы. В настоящий момент он находится под стражей, его могут выпустить под залог в размере 4,2 миллиона долларов. Издание отмечает, что клиенты описывали его как ответственного человека, на которого можно положиться.

В конце ноября сообщалось, что житель города Энгельса Саратовской области отрезал голову шестилетнему мальчику.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Father decapitated two children, forced other kids to view bodies over five days, prosecutors allege
Во Франции задержали пятерых чеченцев по делу обезглавившего учителя террориста
Россиянин отрезал голову шестилетнему ребенку