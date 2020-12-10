Американец отрезал головы собственным детям

Американец из штата Калифорния обезглавил двух своих детей и держал их трупы дома в течение пяти дней. Об этом сообщает Los Angeles Times.

По данным суда, убийство произошло в доме в городе Ланкастер в последние выходные ноября. 34-летний Морис Джуэл Тейлор (Maurice Jewel Taylor) отрезал головы двум старшим детям — 12-летнему Морису-младшему и 13-летней Малике. Их тела он показывал младшим сыновьям восьми и девяти лет, которых запирал в их комнатах без еды.

О произошедшем стало известно после того, как дом посетили спасатели: они проверяли, нет ли на месте утечки газа. Их вызвал постоянный клиент Тейлора — тот работал персональным тренером и перестал выходить с ним на связь.

Сообщается, что мать детей во время происшествия также находилась в доме, но ее не подозревают в соучастии в расправе. Отдельно указывается, что социальные службы к работе с семьей не привлекались, полицейских по этому адресу в последнее время никто не вызывал.

Тейлору предъявлены обвинения в убийстве и насилии над детьми. Ему грозит до 57 лет тюрьмы. В настоящий момент он находится под стражей, его могут выпустить под залог в размере 4,2 миллиона долларов. Издание отмечает, что клиенты описывали его как ответственного человека, на которого можно положиться.

В конце ноября сообщалось, что житель города Энгельса Саратовской области отрезал голову шестилетнему мальчику.