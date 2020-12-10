Голикова назвала срок отказа от алкоголя до и после вакцинации от COVID-19

Тем, кто решил сделать прививку от СOVID-19, рекомендуется не употреблять алкоголь за три дня до вакцинации и в течение трех дней после. Такой срок назвала вице-премьер России Татьяна Голикова, передает РИА Новости .

«Это важно для формирования как раз того иммунитета, который мы все ждем», — сказала она. Голикова отметила, что ограничить также стоит употребление препаратов, которые воздействуют на иммунную систему.

Ранее Голикова заявила, что вакцинация от коронавируса во всех регионах России начнется до конца недели. В новогодние праздники она не приостановится.