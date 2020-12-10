Россия
 
Последние новости
США ввели санкции против Кадырова и его окружения
«Спартак» нашел виновного в травмах Кокорина и избавился от него
В российской Bershka впервые появились юбки для мужчин
Невесту стали преследовать призраки из-за платья из заброшенного города
Алиев захотел тесного сотрудничества Азербайджана и Турции с Арменией
Голикова сравнила смертность в России с показателями прошлого года
Иностранный пилот пустился в пляс под российскую попсу и попал на видео
Журналистку застрелили по пути на работу
На соседней звезде зафиксировали смертоносный взрыв
Новости партнеров
Прослушать новость

Голикова назвала срок отказа от алкоголя до и после вакцинации от COVID-19

Перейти в «Мою Ленту»
Татьяна Голикова
Татьяна Голикова
Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Тем, кто решил сделать прививку от СOVID-19, рекомендуется не употреблять алкоголь за три дня до вакцинации и в течение трех дней после. Такой срок назвала вице-премьер России Татьяна Голикова, передает РИА Новости .

«Это важно для формирования как раз того иммунитета, который мы все ждем», — сказала она. Голикова отметила, что ограничить также стоит употребление препаратов, которые воздействуют на иммунную систему.

Ранее Голикова заявила, что вакцинация от коронавируса во всех регионах России начнется до конца недели. В новогодние праздники она не приостановится.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Голикова сравнила смертность в России с показателями прошлого года
Назван срок начала вакцинации от коронавируса во всех регионах России
Голикова сравнила осеннюю и весеннюю волны коронавируса