Воробьев проверил работу нового хлебозавода в Подольске

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового производственно-складского комплекса «Коломенское поле» в технопарке «Коледино». Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона в четверг, 10 декабря.

Воробьев попробовал продукцию компании. «Вот на этих батонах мы выросли. Раньше из школы когда приходили, все время батон с молоком ели», — рассказал он.

Объем инвестиций в проект составил более пяти миллиардов рублей, на предприятии создано 300 рабочих мест, отметил Воробьев.

Сейчас в цехах производят хлеб и вафли, через два года планируется увеличение производственных мощностей и расширение ассортимента продукции. В частности, на заводе будут производить печенье, конфеты и зефир, говорится в сообщении.