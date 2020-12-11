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Мишустин дал поручения по сдерживанию роста цен на продукты

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Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) в течение суток представить предложения по сдерживанию роста цен на продукты. Об этом сообщается на сайте правительства.

План по основным параметрам соглашения между производителями продовольственных товаров, торговыми сетями и регулятором рынка служба должна передать в Минсельхоз. Также глава правительства распорядился, чтобы упомянутые ведомства и Минпромторг мониторили потребительские цены на социально значимые товары и еженедельно докладывали о ситуации.

Минфин и Минэкономразвития в свою очередь должны до 15 января 2021 года представить в правительство дорожную карту по созданию каталога социально значимых товаров для мониторинга при помощи контрольно-кассовой техники. Совместно с Минсельхозом Минэкономразвития до 14 декабря внесет в правительство проекты нормативных правовых актов, направленные на недопущение роста цен на продовольственные товары.

В начале декабря президент страны Владимир Путин обратил внимание на рост цен на базовые продукты. В ходе совещания по экономическим вопросам он заявил, что объяснять ситуацию пандемией коронавируса нельзя, речь идет о попытках подогнать внутренние цены под мировые.

Позже Мишустин обвинил ответственные министерства в недосмотре и потребовал проработать с крупными торговыми сетями эту проблему.

По данным исследовательского холдинга «Ромир», цены на основные продукты и товары повседневного спроса в России с начала года выросли на 14 процентов. Официальная инфляция, по информации Росстата, достигла 4,42 процента.

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