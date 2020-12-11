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Вирусолог оценил данные о смертности от коронавируса в России

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Рост смертности от коронавируса в России — «чисто математическое явление», которого не надо бояться. Так ситуацию оценил вирусолог, главный научный сотрудник института имени Гамалеи Феликс Ершов, передает НСН.

По словам Ершова, пандемии были всегда, но сейчас произошло сочетание коронавируса и гриппа, однако при гриппе смертность такая же, как и при COVID-19.

Смертность коронавируса составляет около 2 процентов, добавил вирусолог. «Это для пандемий не характерно, там она больше», — заключил он. По его мнению, психический эффект влияет на восприятие сильнее, чем сам вирус.

В октябре вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что смертность от коронавируса в России растет пропорционально увеличению числа зараженных, сохраняя прежний уровень. Молекулярный биолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов добавил, что смертность будет расти вслед за заболеваемостью.

10 декабря вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что за 10 месяцев 2020 года смертность в России на 9,7 процента превысила прошлогодние показатели за тот же период. По ее словам, за последние полгода, с апреля по октябрь, умерли 78 247 человек, коронавирус стал основным в 37 566 случаях. Она добавила, что за 10 месяцев минимум 19 регионов стране регистрировали не повышение смертности, а, наоборот, снижение ее показателей.

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