TikTok назвал прорывы года в России

Российское подразделение социальной сети TikTok подвело итоги года и перечислило аккаунты, которые стали прорывами 2020 года в русскоязычном сегменте. Отчет под названием «Год в TikTok» «Ленте.ру» предоставила пресс-служба соцсети в России.

«В 2020 году было создано немало новых аккаунтов, владельцы которых всего за год ворвались в топы TikTok», — отметили в соцсети и составили топ-10 «феноменов года», которые менее чем за 12 месяцев собрали миллионы просмотров.

На первом месте среди них совместный профиль тиктокеров, которые живут в Dream Team House (4,3 миллиона подписчиков). Вторым в рейтинге быстрорастущих стал аккаунт команды тиктокеров XO team (4,6 миллиона подписчиков). На третьем месте — @sonn1c, автор которого разрушает еду (4,5 миллиона подписчиков). Пятерку завершает блогер temkeng (4 миллиона подписчиков) и геймер minecraftnutiy (4,2 миллиона подписчиков).

В топ-10 в категории «Быстрый старт» также вошли Даша Чепижко (публикует лайфхаки), hoootdogs (скетчи с домашними животными), akimbo_69 (спортивные видео), Паша Осадчий (видео с членами семьи) и Timonov (ролики с социальным подтекстом).

TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, которое приобрело особенную популярность в период пандемии. По данным App Annie, TikTok стал самым скачиваемым приложением 2020 года.