Мария Шарапова вошла в топ самых упоминаемых в Twitter спортсменок

Российская теннисистка Мария Шарапова вошла в топ-10 самых упоминаемых в Twitter спортсменок за текущий год. В рейтинге Шарапова заняла седьмую строчку. Соответствующим топом поделилась в Twitter женская ассоциация тенниса.

Первое место в списке заняла японская теннисистка Наоми Осака, второе — ее американская коллега Серена Уильямс. На третьей строчке оказалась американская футболистка Меган Рапино. Замкнула десятку наиболее популярных спортсменок американская бодибилдера Алексис Кауфман.

Ранее Шарапова вошла в список спортсменов, вызывающих наибольшее доверие у россиян. Возглавила же рейтинг бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева, шестикратная чемпионка Европы и победительница чемпионата мира.