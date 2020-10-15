Экс-тренер Шараповой поддержал побег зараженного COVID-19 американца из России

Экс-тренер чемпионки пяти турниров «Большого шлема» Марии Шараповой американец Майкл Джойс поддержал побег зараженного COVID-19 американского теннисиста Сэма Куэрри из России. Соответствующий пост он опубликовал в Twitter.

Джойс в ответ на твит репортера Стефани Майлс, которая обвинила Куэрри в безответственности, заявил: «Будучи с женой и восьмимесячным ребенком, сделал бы то же самое. Ни за что не лег бы в советскую больницу, еще и отдельно от ребенка».

О том, что Куэрри, сдавший положительный тест на коронавирус, вместе с семьей самовольно покинул Россию на частном самолете, сообщалось ранее 15 октября. Он перебрался в одну из европейских стран, которая не требует для въезда отрицательного теста, но раскрывать свое точное местонахождение не планирует.

Инцидент строго нарушает протокол безопасности Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Американец, занимающий 49-ю строчку мирового рейтинга, может быть оштрафован на 100 тысяч долларов и отстранен от участия в турнирах под эгидой организации на срок до трех лет.

Шарапова работала с Джойсом с сентября 2005 по январь 2011-го. С ним она выиграла Открытые чемпионаты Австралии и США.