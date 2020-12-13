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Названа причина смерти спикера Госсобрания Алтая

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Фото: @khorokhordin.official

Cпикер Госсобрания Республики Алтай Владимир Тюлентин умер от острой сердечной недостаточности. Об этом сообщается на сайте Госсобрания региона.

Политик будет похоронен во вторник, 15 декабря, в селе Амур Усть-Коксинского района.

Владимир Тюлентин умер 13 декабря в возрасте 66 лет. Он возглавлял Госсобрание – Эл Курултай Республики Алтай с сентября 2016 года. Глава республики Олег Хорохордин выразил соболезнования родным и близким в связи со смертью спикера. «Скромный, добрый и открытый человек, настоящий патриот своей малой Родины», — написал он в своем Instagram.

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