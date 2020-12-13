Названа причина смерти спикера Госсобрания Алтая

Cпикер Госсобрания Республики Алтай Владимир Тюлентин умер от острой сердечной недостаточности. Об этом сообщается на сайте Госсобрания региона.

Политик будет похоронен во вторник, 15 декабря, в селе Амур Усть-Коксинского района.

Владимир Тюлентин умер 13 декабря в возрасте 66 лет. Он возглавлял Госсобрание – Эл Курултай Республики Алтай с сентября 2016 года. Глава республики Олег Хорохордин выразил соболезнования родным и близким в связи со смертью спикера. «Скромный, добрый и открытый человек, настоящий патриот своей малой Родины», — написал он в своем Instagram.