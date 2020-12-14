Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить антикоронавирусную профилактику в Новый год. Об этом сообщается в его Telegram-канале в понедельник, 14 декабря.

«В период новогодних каникул нужно соблюдать меры санитарной безопасности, чтобы избежать вспышек заболевания коронавирусом. Особенно позаботиться о здоровье граждан необходимо в пансионатах и домах отдыха», — сказал он на заседании правительства.

Воробьев напомнил, что на входе в обязательном порядке должна измеряться температура, а количество зрителей не спортивных мероприятиях не должно превышать 25 процентов от максимального.

Ранее Андрей Воробьев ввел новое правило, согласно которому посетители кафе в новогодние праздники должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус. Однако он потребуется только в случае, если в помещении идет корпоратив или другое массовое мероприятие.