Жених запретил невесте надеть белое платье из-за потери девственности до свадьбы

Анонимный жених не позволил невесте надеть белое платье на свадьбу и удивил пользователей причиной запрета. На объявление, опубликованное на портале Reddit, обратили внимание журналисты Mirror.

Виновник торжества рассказал, что родился в религиозной семье, в которой существует традиция: если женщина выходит замуж не девственницей, она должна быть на свадьбе в цветном платье. В связи с тем, что его невеста до встречи с ним уже состояла в отношениях, жених запретил ей надевать наряд белого цвета.

«Моя невеста расстроилась, когда я попросил ее надеть цветное платье, но позже согласилась и выбрала блестящее голубого цвета», — пояснил автор поста. Однако он добавил, что вскоре она отменила свадьбу, поскольку ее оскорбила просьба возлюбленного.

Жених обратился к пользователям сети с просьбой объяснить, какую ошибку он совершил. «Я правда не понимаю, почему моя просьба превратилась в такую проблему», — подчеркнул 32-летний юзер.

Комментаторов возмутило поведение виновника торжества. «Я не могу поверить, что твоя возлюбленная сразу же не ушла от тебя», «Это не христианская традиция. Не существует цвета, который обозначает невинность девушки!», «Ты в курсе, что до начала XX века традиционным "цветом чистоты" был синий?», «Если ты хочешь унизить ее публично, лучше расстанься с ней до свадьбы!» — высказывались они.

Ранее в декабре мать невесты сочла кольцо за 200 тысяч рублей дешевкой и заставила вернуть его жениху. Мужчина уточнил, что перед покупкой украшения учел все пожелания своей невесты. Несмотря на это возлюбленная вернула ему кольцо, поскольку мать убедила ее в том, что она заслуживает более дорогого подарка.