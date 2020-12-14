Мать невесты сочла кольцо за 200 тысяч рублей дешевкой и заставила отдать жениху

Мать анонимной невесты из США сочла подаренное дочери на помолвку кольцо слишком дешевым и заставила вернуть его жениху. Об этом последний рассказал на портале Reddit.

Изначально мужчина планировал потратить положенные по этикету 10 процентов от своей зарплаты на украшение для будущей супруги, что в его случае составило бы 10-15 тысяч долларов (примерно миллион рублей). Однако, по его словам, в текущем году все члены его семьи переболели коронавирусом и лишились работы, поэтому ему пришлось сократить расходы и выбрать более дешевый вариант.

Американец уточнил, что перед покупкой украшения учел все пожелания своей невесты: он заказал кольцо из белого золота с сапфиром, обрамленным бриллиантами, — в стиле помолвочного кольца принцессы Дианы. Оно обошлось ему в три тысячи долларов (около 200 тысяч рублей).

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Увидев кольцо, его возлюбленная обрадовалась. Однако ее мать, работающая ювелиром, назвала изделие дешевкой после того, как узнала его цену. Женщина убедила дочь в том, что она заслуживает более дорогого подарка, поскольку ежедневно выполняет для него все обязанности по дому. «Они считают, что я недооцениваю ее работу и отношусь к ней как к бесплатной домработнице», — посетовал мужчина.

Несмотря на все объяснения жениха, девушка вернула ему кольцо и заявила, что ждет украшение за 10 тысяч долларов.

Ранее в декабре помолвочное кольцо герцогини Кембриджской Кэтрин признали самым популярным в мире. В ходе эксперимента две тысячи участников выбирали знаменитость с самым красивым кольцом. По итогу ею оказалась Кейт Миддлтон, которая набрала 20 процентов от общего числа голосов. Ее украшение из белого золота с сапфиром и 14 бриллиантами, изготовленное брендом Garrard & Co, ранее принадлежало покойной принцессе Диане.